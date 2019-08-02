ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах защиты энергоинфраструктуры от природных катастроф

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Ашхабаде семинар по разработке эффективных методов защиты энергетической инфраструктуры от воздействия природных катастроф, сообщает Trend со ссылкой на ашхабадский офис организации.

В мероприятии приняли участие представители ряда министерств Туркменистана - обороны, национальной безопасности, энергетики, внутренних дел, иностранных дел, здравоохранения и столичной администрации. На семинаре обратили внимание на роль эффективного международного сотрудничества в деле обеспечения безопасности национальной энергетической инфраструктуры.

"Производственный потенциал Туркменистана в энергетической сфере весьма значителен не только на национальном, но и на международном уровне. Именно поэтому совместные усилия на межнациональном и государственном уровне являются фундаментально важными для эффективной защиты энергетической инфраструктуры Туркменистана", - приводятся в информации слова Натальи Дрозд, главы центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Международные эксперты в ходе лекций осветили важность понимания и оценки рисков при создании развитой энергетической инфраструктуры и привели исторический опыт, накопленный вследствие крупнейших катастроф прошлого.

Они также организовали практические занятия по выработке адекватных мер реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций и методов по предотвращению и ликвидации последствий. Кроме того, в ходе сессий были изучены примеры функционирования в условиях энергетического дефицита, создания эффективных планов действий по обеспечению безопасности местного населения, разработки действенных техник для анализа потенциальных последствий крупных аварий, сказано в информации.

Отметим, что прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 10 баллов и унесла многочисленные жизни. Сейсмическую активность на территории Туркменистана отслеживают более двадцати цифровых стационарных, десятки автономных, передвижных сейсмостанций. Одна из таких мобильных установок размещена в пустыне Каракумы.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.