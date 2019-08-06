Туркменистан готовится к проведению Халк Маслахаты

6 августа 2019 09:16 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Меджлису (парламенту) страны приступить к подготовке заседания общенационального форума - Халк Маслахаты (Народного Совета) и разработать проекты документов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на телеканал Turkmenistan.

Напомним, что заседание Халк Маслахаты запланировано провести 25 сентября 2019 года, в преддверии Дня независимости (27 сентября).

Отметим, что в начале октября 2017 года было принято решение о преобразовании и переименовании Совета старейшин (Яшули Маслахаты) в Народный совет (Халк Маслахаты).

До этого Совет старейшин выполнял роль исключительно совещательного органа. В то же время, в период с 1992 по 2008 годы, Халк Маслахаты являлся высшим представительным органом Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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