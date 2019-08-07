Туркменистан провел обсуждения с представителями Управления ООН по делам беженцев

7 августа 2019 09:30 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Государственной миграционной службе Туркменистана состоялась встреча с представителями регионального представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по Центральной Азии, сообщает Trend в среду со ссылкой на местное ведомство.

Стороны выразили уверенность в расширении партнерства между Туркменистаном и УВКБ ООН. "Как полноправный член мирового сообщества Туркменистан придерживается общепринятых норм международного права и как нейтральное государство выдвигает миролюбивые и гуманистические инициативы, поддерживая международные принципы развития дружественных и добрососедских отношений", - сказано в информации.

Также подчеркивается, что будучи постоянным членом исполнительного комитета УВКБ ООН, Туркменистан проводит свою государственную политику в соответствии со взятыми на себя обязательствами, предусмотренными конвенциями. УВКБ ООН, как сказано в информации, выразило признательность Туркменистану за проделанную работу по сокращению числа лиц без гражданства. В прошлом году гражданами Туркменистана стали 735 человек, постоянно проживающих на территории страны, не имеющих гражданства и являющихся представителями разных национальностей. В период 2011-2017 годов в гражданство Туркменистана были приняты 8 тысяч 145 человек.

Отметим, что в ноябре 2014 года УВКБ ООН утвердило глобальный план действий по искоренению безгражданства на период 2014-2024 годов, который был закреплен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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