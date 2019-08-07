В Туркменистане прошел семинар по предотвращению чрезвычайных ситуаций на Каспии

7 августа 2019 14:19 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В городе Туркменбаши прошли тренировочные курсы под названием «Предотвращение природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в туркменской части Каспийского моря и устранение их вредных последствий», сообщает Trend со ссылкой на сообщение морского порта Туркменбаши.

В мероприятии приняли участие представители силовых ведомств, администрации портовой инфраструктуры и Балканского велаята (области) Туркменистана.

Напомним, что 2 мая 2018 года состоялась церемония открытия нового порта в Туркменбаши. Ежегодная пропускная способность порта составит 17-18 миллионов тонн. Вместе с ранее действующим портом этот показатель составит 25-26 миллионов тонн.

Стоимость проекта, реализованного компанией Gap Inşaat (Турция) - более 1,5 миллиарда долларов США. С вводом нового прикаспийского порта появились большие возможности для отправки грузов, поступающих в Туркменбаши по маршруту Шелкового пути из стран Азии и Тихого океана, далее – в страны Европы через порты России, Азербайджана и Ирана, отмечают эксперты.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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