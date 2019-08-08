В Туркменистане назначен глава гостаможни

АШХАБАД /Trend/ - Председателем Государственной таможенной службы Туркменистана назначен Максат Худайкулыев, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный указ президента страны.

Другим документом бывший глава этого ведомства Атадурды Османов освобождён от этой должности по состоянию здоровья.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, как сообщает госагентство "Туркмен довлет хабарлары", обращаясь к новому председателю службы, отметил, "что в связи с расширением внешнеэкономической деятельности страны возрастают потоки товаров, транспортных средств и пассажиров, пересекающих границу нашего государства".

По мнению главы государства, это требует внедрения не только новых методов таможенного администрирования, но и активного использования возможностей передовых технологий.

Отметим, что Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на море - с Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Ираном. Официальный Ашхабад считает приоритетным направлением своей политики развитие масштабных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, увеличение возможностей коммуникационной сети Центральная Азия - Персидский залив и развитие транспортных сообщений в Каспийско-Черноморском регионе.

Эти проекты касаются расширения транспортно-коммуникационного сообщения между странами Центральной Азии с дальнейшим выходом на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока. В частности, морские грузоперевозки на Каспии приобретают все большее значение во внешнеэкономических связях Туркменистана, растут объемы грузов, обрабатываемых на причалах гавани, через которую в страну доставляется промышленное и сельхозоборудование, автотехника, металлоизделия, лесоматериалы, минеральные удобрения, за рубеж отправляются полипропилен, кокс и другие нефтепродукты, продукция химической и стройиндустрии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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