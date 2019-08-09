Туркменистан и Швейцария обсудили перспективы делового партнерства

9 августа 2019 15:44 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с новоназначенным послом Швейцарии (с резиденцией в Баку) Мюриэль Пеневейре, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Дипломаты рассмотрели важные аспекты сотрудничества в экономической сфере. В ходе встречи были также обсуждены возможности расширения сотрудничества в области экологической безопасности, в частности управления водными ресурсами.

Стороны отметили активное развитие двусторонних отношений между Туркменистаном и Швейцарской Конфедерацией, которые последовательно развиваются путем взаимных визитов на высоком уровне и регулярных политических консультаций, сказано в информации.

Отметим, что Туркменистан заинтересован в партнерстве со Швейцарией и в таких сферах, как машиностроение, химическая, перерабатывающая и пищевая промышленность, фармацевтическое и биохимическое производство. Импульс взаимоотношениям двух стран придал визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Швейцарию в октябре 2012 года, по итогам которого был подписан солидный пакет документов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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