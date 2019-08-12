Каспий расположен на перекрестке континентальных путей - Гурбангулы Бердымухамедов

АШХАБАД /Trend/ - Каспий расположен на перекрёстке континентальных путей, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство, которое цитирует речь президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на Каспийском экономическом форуме в Авазе.

Территории прикаспийских стран имеют прямой выход в Южную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион – на востоке; Чёрное и Средиземное моря – на западе; через Иран на Ближний и Средний Восток – на юге; через Россию и далее в северном направлении к побережью Балтийского моря. Такая конфигурация открывает перспективы создания устойчивых маршрутов по всем основным четырём географическим азимутам, сказал туркменский глава.

Как было отмечено, каспийским государствам необходимо наладить хорошую систему транспортного сообщения между собой, построить современную портовую инфраструктуру, обеспечить эффективную логистику. Следует активнее работать над планами взаимодействия в транспортной сфере, с чётко прописанными алгоритмами действий и реалистичными сроками, сказал глава государства, сделав акцент на идее создания Каспийского регионального логистического центра, призванного стать структурой, координирующей совместную деятельность в области формирования и эффективного использования новых транспортно-транзитных коридоров, соединяющих Азию с Европой

Было отмечено, что Каспийская экономическая стратегия Туркменистана основана на реализации крупномасштабных и долгосрочных проектов в таких направлениях, как энергетика, индустрия, транспорт, торговля.

В данном контексте особую значимость приобретает налаживание эффективных торговых связей Каспийского региона с внешними рынками.

Как подчеркнул глава Туркменистана, нужно активнее взаимодействовать с Европейской экономической комиссией ООН, Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, Всемирной торговой организацией, другими специализированными международными структурами, выступать на их площадках с общих, согласованных позиций. Также имеет смысл изучение позитивного опыта работы целого ряда региональных международных объединений: Организации экономического сотрудничества, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств.

Отметим, что Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на море - с Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Ираном.



Официальный Ашхабад считает приоритетным направлением своей политики развитие масштабных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад,

увеличение возможностей коммуникационной сети Центральная Азия -Персидский залив и развитие транспортных сообщений в Каспийско-Черноморском регионе.



Эти проекты касаются расширения транспортно-коммуникационного сообщения между странами Центральной Азии с дальнейшим выходом на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока.



В частности, морские грузоперевозки на Каспии приобретают все большее значение во внешнеэкономических связях Туркменистана, растут объемы грузов, обрабатываемых на причалах гавани, через которую в страну доставляются промышленное и сельхозоборудование, автотехника, металлоизделия, лесоматериалы, минеральные удобрения, за рубеж отправляются полипропилен и другие нефтепродукты, продукция химической и стройиндустрии.



(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.