Подведены итоги Каспийского экономического форума в туркменской Авазе

АШХАБАД /Trend/ - Подведены итоги состоявшего на днях в Авазе первого Каспийского экономического форума, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Как отмечается, соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и в области транспорта способствуют дальнейшему укреплению и развитию взаимодействия в экономической сфере. Платформа Каспийского экономического форума может стать важной формой сотрудничества, направленного на обеспечение экономического роста в регионе и за его пределами. Была подчеркнута необходимость наращивания потенциала в области торговой и инвестиционной политики и упрощения процедур торговли и потенциала для экспортных поставок в интересах торговли и инвестиций в Каспийском регионе.

"Признано, что страны Каспийского региона и все заинтересованные стороны, включая частный сектор, ассоциации и научные круги, могут поддерживать активный диалог по вопросам передовой практики и мерам, относящимся к реализации целей для обеспечения развития экономических контактов", - сказано в информации.

Была отмечена важность активного участия и содействия со стороны международных организаций и финансовых институтов в развитии экономического сотрудничества на Каспии. Рекомендовано предпринять необходимые шаги для повышения привлекательности экономики прикаспийских стран с целью дальнейшего активного интегрирования Каспийского региона в международное экономическое пространство. Говорится о важности поощрения привлечения инвестиций и стимулировании инноваций в энергетической, промышленной, транспортной, торговой и других отраслях экономики Прикаспийских государств, говорится в информации.

Было отмечено, что следует обеспечить дальнейшее укрепление регионального сотрудничества в таких областях, как социально-экономическое развитие, охрана окружающей среды, наука и инновации, обмен экономической информацией. Была достигнута договоренность о проведении Каспийских экономических форумов путем ротации на регулярной основе в городах Прикаспия.

В информации также подчеркивается значение подписанной главами государств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана по итогам пятого Каспийского саммита 12 августа 2018 года в городе Актау (Казахстан) Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая создает условия для вывода сотрудничества между странами Каспийского региона на качественно новый партнерский уровень.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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