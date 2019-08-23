ООН консультирует Туркменистан в вопросах таможенного контроля

23 августа 2019 12:31 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В международном таможенном терминале Ашхабада состоялся тренинг в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками (ПККП), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Гостаможню Туркменистана.

Данная программа была создана в 2004 году Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Всемирной таможенной организацией (ВТамО). Туркменистан присоединился к ней в 2009 году.

Мероприятие, в котором приняли участие международные эксперты и сотрудники Гостаможни страны, направлено на укрепление потенциала по выявлению и обнаружению поддельных пломб в контейнерных перевозках, а также по использованию современных методов и средств таможенного контроля.

Практические занятия на терминале позволили участникам усовершенствовать навыки идентификации и анализа печатей и таможенной документации, сказано в информации.

Отметим, что Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на море - с Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Ираном. Примечательно, что морские грузоперевозки на Каспии приобретают все большее значение во внешнеэкономических связях Туркменистана, растут объемы грузов, обрабатываемых на причалах гавани, через которую в страну доставляется промышленное и сельхозоборудование, автотехника, металлоизделия, лесоматериалы, минеральные удобрения, за рубеж отправляются полипропилен, кокс и другие нефтепродукты, продукция химической и стройиндустрии

(Автор: Гусейн Гасанов)

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