Обнародована дата визита президента Туркменистана в Сингапур

АШХАБАД /Trend/ - Государственный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Сингапур запланирован на 26-27 августа, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписать пакет межправительственных и межотраслевых документов.

Глава государства на заседании правительства констатировал наличие солидного потенциала для развития взаимовыгодного двустороннего партнёрства в торгово-экономической сфере, энергетическом, транспортно-коммуникационном и промышленном секторах, в других отраслях, а также по линии деловых структур, сообщает госагентство Туркмен довлет хабарлары.

"С учётом курса на инновационное развитие и индустриализацию национальной экономики, внедрение передовых наукоемких технологий, повышение инвестиционной активности, ныне открываются большие возможности для налаживания продуктивных связей с Республикой Сингапур", - сказано в комментарии.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 12 сентября 1996 года. В 2016 году впервые посол Туркменистана в Корее был одновременно назначен послом в Сингапуре. Отметим, что на нефтегазовом рынке Туркменистана работает зарегистрированная в Сингапуре компания Югнефтегаз. Международная компания Olam International Ltd со штаб-квартирой в Сингапуре занимала в последние годы одну из лидирующих позиций по объемам закупок туркменского хлопка. Ранее сообщалось, что Сингапур предлагает свои услуги в области подготовки кадров в сфере гражданской авиации и морского транспорта. Туркменистан планирует открыть авиасообщение с Сингапуром.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.