Туркменистан и Сингапур проведут совместный бизнес-форум

24 августа 2019 10:30 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В рамках государственного визита правительственной делегации Туркменистана в Сингапур (26-27 августа) состоится совместный бизнес-форум, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал Алтын Асыр.

Ожидается участие компаний Сингапура, специализирующихся в нефтегазовой, химической, энергетической, сельскохозяйственной и пищевой отраслях, строительстве, кораблестроении, в сфере транспорта и связи, торговли и в банковской системе, в области программного обеспечения и инжиниринга.

Туркменистан представят руководители различных министерств и ведомств. Туркменские предприниматели намерены представить потенциальным партнерам предложения по широкому спектру сотрудничества, провести презентацию своих ориентированных на экспорт товаров, сообщает Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ). На полях форума запланированы двусторонние встречи и переговоры.

"В ходе форума сингапурская сторона будет ознакомлена с экономическим развитием, торговой и инвестиционной политикой Туркменистана",- пишет в своем комментарии госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Намечено обсудить переход к цифровой экономике в отрасли связи, промышленности, в транспортной и логистической сфере, изучить перспективы партнерства между предпринимателями двух стран и участия деловых кругов Сингапура в осуществляемых в Туркменистане инвестиционных проектах.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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