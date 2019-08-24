Туркменистан – один из важнейших торговых партнёров Украины в Центральной Азии: посол

АШХАБАД/ Trend/ - Туркменистан – один из важнейших торговых партнеров Украины в регионе Центральной Азии, сообщает Trend со ссылкой на посла этой страны Валентина Шевалева, статью которого опубликовала газета Нейтральный Туркменистан.

Материал приурочен к 28-ой годовщине независимости Украины. Торгово-экономические отношения между Украиной и Туркменистаном свидетельствуют о большом потенциале и перспективах развития, отмечает дипломат, завершающий свою миссию в Ашхабаде. По его словам, в Туркменистане успешно работают украинские строительные компании, сооружающие масштабные инфраструктурные объекты.

Кроме того, в настоящее время студенты из Туркменистана занимают одну из лидирующих позиций по количеству обучающихся в украинских вузах иностранных граждан. Отметим, что главные статьи украинского экспорта в Туркменистан - железнодорожные вагоны, продукция агропромышленного комплекса, электрические машины, товары химической, фармацевтической и деревообрабатывающей промышленности. Импорт товаров из Туркменистана в Украину состоит в основном из продукции нефтепереработки, шерсти, хлопка и текстиля.

Украинские субъекты хозяйствования привлекаются к строительству сложных инженерных коммуникаций, объектов нефтегазовой, промышленной и транспортной отрасли на территории Туркменистана .

(Автор: Гусейн Гасанов Редактор: Ровшан Гусейнов)

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