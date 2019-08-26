Туркменистан представит в ГА ООН проект резолюции по вопросу стабильного транзита энергоносителей

АШХАБАД /Trend/ - В ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которая начнет свою работу 17 сентября, Туркменистан намерен представить проект резолюции, нацеленной на развитие международного энергетического партнёрства, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Речь идет о резолюции ГА ООН "Надёжный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества". В ходе предстоящей сессии Туркменистан предлагает обсудить со всеми заинтересованными сторонами возможность формирования международной экспертной группы по разработке современного международно-правового инструментария ООН, призванного обеспечивать соблюдение общих принципов ведения дел на глобальном энергетическом пространстве, сказано в информации.

Выдвинутые Туркменистаном аналогичные инициативы о надёжности и стабильности энергопоставок ранее получили поддержку со стороны мирового сообщества. Свидетельством этому стало единогласное принятие ГА ООН инициированных Туркменистаном резолюций 2008 и 2013 годов. Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа занимает четвертое место в мире и экспортирует данный вид топлива в Китай и Россию.

Согласно Программе развития нефтегазовой промышленности страны к 2030 году намечено довести производство газа до 230 миллиардов кубометров, большую часть для экспорта. Отметим, что в 2015 году началось строительство туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Кроме того, Брюссель и Ашхабад ведут подготовку варианта правового рамочного соглашения о будущих поставках газа из Туркменистана в Европу.

Основанием для соответствующей работы по проекту Транскаспийского газопровода, стала Декларация о развитии сотрудничества в области энергетики между Туркменистаном, Азербайджаном, Турцией и ЕС, подписанная первого мая 2015 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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