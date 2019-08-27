Туркменистан рассматривает Сингапур в качестве перспективного торгово-экономического партнёра - президент

27 августа 2019 09:22 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан рассматривает Сингапур как одного из перспективных торгово-экономических партнёров страны, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с деловыми кругами Сингапура, сообщает Trend во вторник со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Правительственная делегация Туркменистана находится с государственным визитом в Сингапуре (26-27 августа). В прошлом году объём взаимной торговли между двумя странами составил 102,8 миллиона долларов США.

По состоянию на 1 июля 2019 года в Туркменистане зарегистрированы шесть инвестиционных проектов с участием сингапурских компаний и пять предприятий с участием сингапурского капитала.

"Приведённые данные не отражают в полной мере имеющийся потенциал взаимовыгодного сотрудничества", - сказал туркменский глава, выразив уверенность, что основой для дальнейшей продуктивной работы станут договорённости, достигнутые на состоявшемся накануне совместном бизнес-форуме.

В ходе встречи, проходившей в отеле Shangri-La, состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия в нефтегазовой отрасли и химической промышленности, финансовой сфере, транспортном секторе, сельском и водном хозяйстве. Представители сингапурских компаний и корпораций, среди которых мировые лидеры в производстве высокотехнологичной, наукоёмкой продукции, представили свои предложения по сотрудничеству, приданию ему долгосрочного, системного характера, отмечает в своем комментарии госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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