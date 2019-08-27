Назначен посол Казахстана в Туркменистане

27 августа 2019 09:28 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Туркменистане назначен Еркебулан Сапиев, сообщает Trend во вторник со ссылкой на обнародованный указ президента Казахстана.

Дипломатические отношения между соседними государствами были установлены в октябре 1992 года. Ашхабад и Нур-Султан обсуждают перспективы торгово-экономического партнерства, развитие договорно-правовой базы, сотрудничество в газовой сфере, в области сельского хозяйства, в разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых, в области транспорта, окружающей среды и рыбного хозяйства.

Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. CNPC закупает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана. Кроме того, в декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По предварительным расчетам, годовой объем перевозок в итоге может составить 10-12 миллионов тонн грузов.

По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу. В 2016 году Казахстан присоединился к проекту транспортного коридора Средняя Азия - Ближний Восток (Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман). Новый коридор позволит странам Центральной Азии в перспективе связаться с портами Персидского и Оманского заливов оптимальным маршрутом. На экспертном уровне изучаются возможности перспектив сотрудничества в областях таможенной деятельности, транспортных перевозок автомобильным, железнодорожным и морским транспортом и совместных инвестиций.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Мангистаумунайгаз" в Казахстане закупит насосы
Тендеры 10:28
Туркменистан рассматривает Сингапур в качестве перспективного торгово-экономического партнёра - президент
Туркменистан 09:22
Туркменистан увеличит посевные площади под хлопок
Бизнес 09:18
Туркменистан закупит геофизическое оборудование
Тендеры 09:08
Обнародованы размеры инвестиций Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана
Бизнес 26 августа 17:48
Избыток производства нефтепродуктов в Казахстане достиг почти двух миллионов тонн
Энергетика 26 августа 17:42
Лента новостей
Грузинские операторы связи сократили расходы на доступ к оптовому рынку интернет-услуг в 8 раз (Эксклюзив)
ИКТ 10:49
В Баку пройдут командно-штабные учения военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии
Политика 10:46
Доход мобильных операторов Азербайджана с начала года вырос на более чем 40%
ИКТ 10:35
Роухани заявил, что политика Ирана не будет меняться в случае сохранения санкций США
Иран 10:30
"Мангистаумунайгаз" в Казахстане закупит насосы
Тендеры 10:28
Компания Brot Baku выйдет на рынок с новыми видами продукции
Бизнес 10:20
В Новой Зеландии суд отклонил апелляцию осужденного за публикацию видеозаписи терактов
Другие страны 10:14
Азербайджанская небанковская кредитная организация ООО «IDK» нарастила непроцентные доходы
Финансы 10:03
Кредитный портфель ООО «IDK» вырос на 10%
Финансы 10:02