Туркменистан провел заседание рабочей группы по реализации Целей устойчивого развития

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялось заседание рабочей группы по реализации в стране Целей устойчивого развития (ЦУР), сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Во встрече приняли участие руководители и представители министерств и ведомств Туркменистана и главы дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованные в стране.

Участники были ознакомлены с данными добровольного национального обзора Туркменистана по реализации в стране ЦУР, который был представлен международной аудитории в ходе политического форума высокого уровня в Нью-Йорке в июле текущего года.

Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова обратила внимание на то, что данный обзор получил высокую оценку со стороны многих государств-участников ООН. Правительство Туркменистана активно внедряет ключевые составляющие Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года в национальные программы, включая совершенствование образовательной системы и здравоохранения, защиту экологии и эффективное использование водных ресурсов, сказано в информации.

Отметим, что Туркменистан одним из первых принял в сентябре 2016 года на национальном уровне все 17 целей ЦУР, следующие за этим задачи и показатели, достичь которые планируется в предстоящие 15 лет. В Туркменистане ЦУР реализуются по трём направлениям, исходя из экономических, социальных и экологических аспектов. В Туркменистане по результатам обсуждений с агентствами ООН было рекомендовано принять 148 задач, из которых 121 принята без изменений, 27 задач адаптированы с учётом национальных особенностей страны. На сегодняшний день приняты 175 индикаторов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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