Главы МИД России и Туркменистана обсудили предстоящий саммит СНГ

29 августа 2019 16:05 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудили по телефону актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщает Trend со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Стороны также обменялись информацией о ходе подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, который состоится в Ашхабаде 11 октября, и оценками итогов первого Каспийского экономического форума, состоявшегося в городе Туркменбаши 11-12 августа.

Напомним, что Туркменистан в этом году председательствует в СНГ и приоритетной целью назвал формирование условий для активизации торгово-экономического сотрудничества, интегрирование в мировые хозяйственные связи.

Ключевыми сферами партнерского взаимодействия в СНГ названы энергетика, транспорт и коммуникации.

Отметим, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение об участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из Соглашения о безвизовом режиме со всеми странами СНГ.

Туркменистан в пространстве СНГ занимает вторую позицию по запасам природного газа после России. Покупателями туркменского топлива

являются Китай и Россия.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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