Туркменистан представил спецпрограмму ООН для бассейна Аральского моря

31 августа 2019 09:26 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН состоялась презентация Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS), сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Инициатива Туркменистана была озвучена на шестой сессии Комитета по уменьшению опасности бедствий.

В рамках мероприятия состоялась встреча делегации Туркменистана с заместителем исполнительного директора ЭСКАТО по устойчивому развитию Кавехом Захеди.

Туркменистан председательствует в Международном фонде спасения Арала (МФСА).

Напомним, что созданный в девяностые годы МФСА при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшению экологической обстановки в районе Приаралья. МФСА в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

В рамках фонда уделяется особое внимание совершенствованию регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии и ускорению процесса присоединения стран региона к Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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