В Туркменистане выбрали главного муфтия страны

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде на совещании мусульманских священнослужителей были рассмотрены организационные вопросы, сообщает Trend со ссылкой на госагентство Туркмен довлет хабарлары.

В частности, следуя традиции ротации, было озвучено решение о переводе главного имама Лебапского велаята (области) Туркменистана Ялкаба Ходжагулыева на должность муфтия Туркменистана.

Напомним, что на днях из Саудовской Аравии вернулись 160 паломников из Туркменистана. Национальный авиаперевозчик «Türkmenhowaýollary» (Туркменские воздушные пути) за счёт собственных средств осуществил с этой целью специальный рейс на "Boeing-737-800".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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