Назначен новый гендиректор Туркменбашинского комплекса НПЗ

БАКУ /Trend/ - Постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Батыр Аманов, занимавший должность заместителя председателя Государственного концерна «Türkmengaz», назначен генеральным директором Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на местный телеканал Алтын Асыр.

Прежний генеральный директор ТКНПЗ Язмырат Мухамметмырадов постановлением главы государства освобождён от должности за серьёзные недостатки в работе.

Отметим, что Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов является флагманом нефтеперерабатывающей промышленности Туркменистана. Это – суперсовременное предприятие с колоссальными возможностями и богатыми производственными традициями. Сегодня на долю комплекса приходится до четверти объема промышленной продукции, производимой в стране.

ТКНПЗ выпускает неэтилированные автобензины, авиационный и технический керосин, реактивное и дизельное топливо, мазут, смазочные масла, полипропилен, печное топливо, легкий газойль, нефтяной электродный кокс, сжиженный газ, строительный и дорожный битумы и другую продукцию нефтехимии, составляющей основу экспортного потенциала страны.

Предприятие отгружает свою продукцию с наземных и морских терминалов, модернизация которых осуществляется в соответствии с требованиями времени.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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