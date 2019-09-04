В Туркменистане провели семинар по предотвращению нелегальной торговли озоноразрушающими веществами

АШХАБАД /Trend/ - Озоновый центр при министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана провел семинар, посвященный мерам предотвращения нелегальной торговли озоноразрушающими веществами, сообщает Trend со ссылкой на Государственную таможенную службу страны.

Мероприятие в Лебапском велаяте (области) было организовано в рамках совместного проекта министерства с исполнительным комитетом ООН по промышленному развитию и соответствует плану поэтапного сокращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ).

В ходе семинара были освещены аспекты выполнения обязательств страны по Монреальскому протоколу, Кигалийской поправке и Венской конвенции по охране озонового слоя. Освещались законодательные акты и положения по защите озонового слоя в Туркменистане. Отметим, что Туркменистан ратифицировал все международные соглашения в этой области.

В конце прошлого года сообщалось, что в Туркменистане с 1995 года поэтапно выведены из обращения 99,95 процентов основных озоноразрушающих веществ. Остающийся в контролируемом употреблении R-22 планируется вывести из обращения к 2040 году.

В 2009 году здесь был принят закон «Об охране озонового слоя», разработаны законодательные документы для всестороннего контроля импорта-экспорта и потребления озоноразрушающих веществ. Большая их часть - это газы, активно способствующие глобальному потеплению. Эксперты отмечают, что сокращение использования подобных веществ, привело к значительному снижению выбросов парниковых газов и, как следствие, сдерживанию процессов изменения климата.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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