В Кыргызстане ждут визита главы Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Нуран Ниязалиев провел встречу с послом Туркменистана Шадурды Мередовым, сообщает Trend в среду со ссылкой на МИД Кыргызстана.

Были обсуждены актуальные вопросы повестки дня сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в рамках региональных и международных организаций. Ниязалиев подчеркнул важность визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Кыргызскую Республику, сказано в информации.

Стороны также обсудили соответствующие вопросы проведения 4-го заседания кыргызско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Напомним, что в июне Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики одобрил проекты двух законов с правительством Туркменистана. Речь идет о ратификации соглашения между правительствами Кыргызской Республики и Туркменистана об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход. Кроме того, на рассмотрение был представлен проект закона о ратификации соглашения между правительствами Кыргызской Республикой и Туркменистана о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сами документы были подписаны 23 августа 2018 года в Ашхабаде в рамках официального визита президента Кыргызстана. Тогда же была заключена Декларация о стратегическом сотрудничестве, укреплении дружбы и доверия между Туркменистаном и Кыргызской Республикой.

Ранее сообщалось, что Туркменистан и Кыргызстан обсуждают перспективы сотрудничестве в области создания перерабатывающих предприятий.

Сторонами была достигнута договоренность о поддержке создания совместных предприятий, ориентированных на рынки Европейского союза, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китая.

Кыргызстан ведет также переговоры с государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана для поиска возможностей увеличения товарооборота. Туркменистан готов рассмотреть возможности совместной добычи и переработки полезных ископаемых в Кыргызстане. Стороны обсуждают перспективы партнерства в сфере промышленности и транспорта.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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