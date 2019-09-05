В Туркменистане назначен министр торговли и внешнеэкономических связей

АШХАБАД /Trend/ - Министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана назначен Оразмырат Гурбанназаров, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный указ президента страны.
Прежний руководитель данного ведомства, Амандурды Ишанов другим указом освобождён от должности за серьёзные недостатки, допущенные в работе.
Отметим, что это министерство является органом государственного управления Туркменистана, проводящим государственную политику в области торговли, внешнеэкономических связей, а также потребительской кооперации.
Министерство осуществляет деятельность по насыщению внутреннего рынка страны товарами, совершенствованию организации торговли и общественного питания, материально-техническому обеспечению народного хозяйства, обеспечению соблюдения государственных интересов на внешнем рынке в соответствии с международными договорами. Министерство объединяет в своем составе более 200 торговых, производственных, снабженческих, обслуживающих предприятий.
(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)
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