Избран глава торгово-промышленной палаты Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - Председателем торгово-промышленной палаты (ТПП) Туркменистана избран Довлетгелди Реджепов, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское правительство.

Согласно информации, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердившее это решение.

ТПП является общественно-хозяйственной организацией, объединяющей предприятия, организации, предпринимателей и их объединения, независимо от форм собственности. Она призвана выражать и защищать их интересы, содействовать развитию национальной экономики, торгово-экономических и научно-технических связей с другими государствами.

ТПП была создана в 1994 году в целях содействия развитию экономики Туркменистана, ее интеграции в мировую хозяйственную систему, формирования современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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