Глава Туркменистана произвел кадровые назначения в системе органов прокуратуры

6 сентября 2019 10:38 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял кадровые решения в системе органов прокуратуры, сообщает Trend со ссылкой на госагентство «Туркмен довлет хабарлары».

В соответствии с президентскими указами: Мухамметораз Гурбанов назначен прокурором Лебапского велаята (области); Айлы Оразов - прокурором Ахалского велаята; Аразгелди Атаев - военным прокурором Балканского велаята; Ораз Ходжаев - военным прокурором Дашогузского велаята; Недиргулы Алланазаров - прокурором города Балканабат; Артур Ходжамедов - прокурором города Хазар и другие.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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