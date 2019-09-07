Назначен посол Туркменистана во Вьетнаме

АШХАБАД / Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Социалистической Республике Вьетнам назначен Парахат Дурдыев, сообщает Trend со ссылкой на указ президента страны.

Дипломат продолжит возглавлять и дипмиссию в Китае, который на данном этапе является самым крупным внешним торговым партнером Туркменистана.

Китай стал ключевым покупателем туркменского газа и рассчитывает довести ежегодные закупки до 65 миллиардов кубометров газа. Китай также активно сотрудничает с Туркменистаном в области поставок оборудования и услуг для транспорта и связи.

Ашхабад и Пекин договорились предпринять меры по стимулированию и защите взаимных инвестиций, оказать поддержку коммерческим предприятиям для осуществления деятельности на территории своих стран.

(Автор:Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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