Назначен посол Туркменистана во Вьетнаме

7 сентября 2019 09:18 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Социалистической Республике Вьетнам назначен Парахат Дурдыев, сообщает Trend со ссылкой на указ президента страны.

Дипломат продолжит возглавлять и дипмиссию в Китае, который на данном этапе является самым крупным внешним торговым партнером Туркменистана.

Китай стал ключевым покупателем туркменского газа и рассчитывает довести ежегодные закупки до 65 миллиардов кубометров газа. Китай также активно сотрудничает с Туркменистаном в области поставок оборудования и услуг для транспорта и связи.

Ашхабад и Пекин договорились предпринять меры по стимулированию и защите взаимных инвестиций, оказать поддержку коммерческим предприятиям для осуществления деятельности на территории своих стран.

(Автор:Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Туркменистане разработали закон о кибербезопасности
Туркменистан 09:55
Топ-менеджеры морского порта Туркменбаши договорились с Сингапуром о совместной деятельности
Бизнес 6 сентября 10:53
Туркменистан заинтересован в создании с Израилем совместных производств
Бизнес 6 сентября 10:42
Глава Туркменистана произвел кадровые назначения в системе органов прокуратуры
Туркменистан 6 сентября 10:38
В Ашхабаде состоится заседание Экономического совета СНГ
Туркменистан 6 сентября 10:38
Назначен замглавы Гостаможни Туркменистана
Туркменистан 6 сентября 10:31
Лента новостей
КТК-Казахстан и КТК-Россия закупят насосы
Тендеры 09:55
В Туркменистане разработали закон о кибербезопасности
Туркменистан 09:55
Иран осваивает ремонт буксирных судов
Экономика 09:54
Одна из аудиторских компаний “большой четверки” выйдет на рынок ценных бумаг Узбекистана
Финансы 09:52
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
Беларусь 09:49
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:44
В Узбекском Намангане созданы агропромышленные кластеры
Бизнес 09:40
Представитель комитета: Самым важным средством в борьбе с религиозным радикализмом является просвещение
Общество 09:34
Экспорт из турецкой провинции Эрзурум в Азербайджан увеличился на 20%
Турция 09:18