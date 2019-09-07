В Туркменистане разработали закон о кибербезопасности

7 сентября 2019 09:55 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов одобрил проект закона о кибербезопасности, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Документ определяет порядок и специфику обеспечения безопасности информационной инфраструктуры в стратегически важных отраслях.

Киберзащите подлежат коммуникационные системы всех форм собственности, в которых обрабатываются национальные информационные ресурсы и используются в интересах органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов и воинских формирований, в сферах электронного управления, электронных государственных услуг, электронной коммерции, электронного документооборота, сказано в комментарии госагентства «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

На заседании правительства, глава государства подчеркнул своевременность и востребованность принятия данного закона для защиты суверенитета, интересов страны, предотвращения угроз сетевой безопасности, а также обеспечения общественного порядка, законных прав и интересов организаций и граждан, сообщает местный телеканал «Алтын Асыр».

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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