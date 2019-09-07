Туркменистан предложит ООН провести международную конференцию по вопросам мира и безопасности

7 сентября 2019 10:16 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана примет участие в работе очередной, 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется в Нью-Йорке 17 сентября, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал «Алтын Асыр».

Официальный Ашхабад озвучит предложение о проведении в декабре будущего года в Ашхабаде Международной конференции по вопросам мира, безопасности и развития.

Инициатива связана с тем, что в 2020 году будет отмечаться 25-я годовщина международного признания Туркменистана как постоянно нейтрального государства. Предлагается рассмотреть преимущества нейтралитета как политико-правовой категории в деятельности руководящих органов ООН, её комиссий и комитетов, говорилось в репортаже.

Туркменистан также выступит с предложением о разработке свода правил ООН по эффективному задействованию принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов. Ашхабад предложит для рассмотрения и принятия на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции об объявлении 2021 года Годом мира и доверия.

Придавая особое значение превентивной дипломатии, Туркменистан продолжит оказывать комплексное содействие работе Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде. Одной из приоритетных позиций Туркменистана на очередной сессии Генассамблеи ООН определена борьба с терроризмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и оружия, торговлей людьми, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Туркменская сторона будет оказывать всестороннюю поддержку реализации третьей фазы Плана действий по противодействию терроризму в Центральной Азии, начало которой было положено на встрече высокого уровня, состоявшейся в апреле 2018 года в Ашхабаде. Туркменистан считает целесообразным рассмотреть в рамках работы 74-й сессии Генассамблеи возможность проведения в ближайшее время Конференции ООН по финансированию развития. В данном аспекте предлагается создать при содействии Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (UN DESA) специальную координационную группу.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан принял участие в конференции ООН по вопросам правовой идентичности
Туркменистан 11:13
В Туркменистане запустили очередной интернет-магазин
ИКТ 11:02
Минтруда Туркменистана открыл онлайн-портал занятости населения
Туркменистан 10:54
Вопросы сотрудничества Кыргызстана и ООН обсуждены на Консультативном совете по внешней политике
Кыргызстан 10:29
Туркменистан и Беларусь обсудили партнерство в сфере медицины и образования
Туркменистан 10:28
Ашхабад инициирует создание новой Каспийской экологической программы ООН
Туркменистан 10:09
Лента новостей
В преддверии Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку прошли контрольно-тренировочные сборы гимнасток (ФОТО)
Общество 11:29
Азербайджанская страховая компания завершила первое полугодие с чистой прибылью
Финансы 11:21
На Иссык-Куле завершились совместные учения спецназа Кыргызстана и Казахстана
Кыргызстан 11:21
Азербайджанская компания о ходе реализации дорожного проекта в Европе
Бизнес 11:16
Туркменистан принял участие в конференции ООН по вопросам правовой идентичности
Туркменистан 11:13
В Туркменистане запустили очередной интернет-магазин
ИКТ 11:02
В Казахстане подписан ряд договоров с отетественными производителями
Бизнес 10:55
Минтруда Туркменистана открыл онлайн-портал занятости населения
Туркменистан 10:54
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:41