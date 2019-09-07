Туркменистан принял участие в конференции ООН по вопросам правовой идентичности

7 сентября 2019 11:13 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие в работе региональной конференции по вопросам правовой идентичности и предотвращения факторов безгражданства, которая накануне завершилась в Нур-Султане (Казахстан), сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Мероприятие, в котором приняли участие представители пяти стран Центральной Азии, было организовано управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В составе туркменской делегации - руководство Государственной миграционной службы Туркменистана и сотрудники министерств юстиции, здравоохранения, иностранных дел, внутренних дел, Госкомитета по статистике Туркменистана. С туркменской стороны было представлены презентации по обзору национальной системы регистрации актов гражданского состояния и по вопросам подготовки к предстоящей переписи населения.

Отметим, что в ноябре 2014 года УВКБ ООН утвердил глобальный план действий по искоренению факторов безгражданства на период 2014-2024 годы, который был закреплен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В прошлом году гражданами Туркменистана стали 735 человек, постоянно проживающих на территории страны, не имеющих гражданства и являющихся представителями разных национальностей. В период 2011-2017 годов в гражданство Туркменистана были приняты 8 тысяч 145 человек.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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