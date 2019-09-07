Минтруда Туркменистана открыл онлайн-портал занятости населения

7 сентября 2019 10:54 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты Туркменистана запустило интернет-портал занятости населения http://mlsp.gov.tm/ru/home, сообщает Trend со ссылкой на данное ведомство.

Портал позволяет создавать для каждого пользователя «личный кабинет» и для работодателей - подавать сведения о вакансиях; получать сведения о желающих трудоустроиться, как в целом по стране, так и по каждому региону.

На вебресурсе есть возможность получать сведения о наличии вакансий, как в целом по стране, так и по каждому региону; выбирать подходящие вакансии, получать контактные данные работодателя. Соискателю необходимо наличие зарегистрированного e-mail.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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