Страны СНГ обсудят в Ашхабаде Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде ведется подготовка к 83-му заседанию Экономического совета СНГ, намеченному на 13 сентября, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Мероприятие будет проведено в рамках председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году. Предусматривается согласование проекта Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, сказано в информации.

В рамках заседания также планируется организовать презентацию «Основные направления перехода к цифровой системе», в которой примут участие соответствующие специалисты министерств и отраслевых ведомств страны, пишет в своем комментарии госагентство «Туркмен довлет хабарлары».

Напомним, что Экономический совет СНГ был сформирован в апреле 1999 года. Основными функциями совета являются: разработка предложений о создании системы взаимных расчетов и платежей по торговым и другим операциям; создание правовых, экономических и организационных условий для перехода к более высоким ступеням экономического сотрудничества, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы и капиталов; содействие вхождению государств - участников СНГ в мировую хозяйственную систему, сказано на сайте Исполкома СНГ.

Примечательно, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из соглашения о безвизовом режиме со странами СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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