В центральном регионе Туркменистана возводят областной центр

АШХАБАД /Trend/ - В Геоктепинском этрапе (районе) Ахалского велаята (области) Туркменистана состоялись торжества по случаю возведения нового административного центра этого региона страны, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал «Алтын Асыр».

Реализация масштабного проекта стартовала в соответствии с подписанным в августе постановлением президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, согласно которому заключены контракты с местными строительными предприятиями на сдачу объектов в эксплуатацию в сентябре 2021 года.

С вступительным словом к собравшимся обратился хяким (глава) Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов, который от имени жителей выразил главе государства признательность за создание необходимых условий для поступательного социально-экономического развития региона и инициативу о строительстве его нового административного центра, который призван

аккумулировать технологический рост, инвестиционную и деловую активность, говорилось в репортаже.

Напомним, что областная столица рассчитана на более 70 тысяч жителей. Планируется построить свыше 400 коттеджей и многоэтажных домов, 10 детских садов и 19 средних школ. Будет создана сеть медицинских учреждений, драмтеатр, библиотека, цирк, музей, спорткомплексы и международная высшая школа коневодства.

Отметим, что первоначально административным центром данной области была столица - город Ашхабад, которая позднее была выведена в отдельную административную единицу, а центром велаята до недавнего времени считался Аннау в Бугдайлыйском этрапе.

Ахалский велаят находится на границе Ирана в предгорьях Копетдага.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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