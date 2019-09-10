Туркменистан ратифицировал конвенцию Международной организации труда

АШХАБАД /Trend/ - В Женеве состоялась церемония вручения генеральному директору Международной организации труда (МОТ) Гаю Райдеру ратификационного документа о присоединении Туркменистана к Конвенции о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Туркменистан стал 149-й страной, ратифицировавшей данную Конвенцию под номером 144. Райдер приветствовал усилия сторон по подготовке Программы сотрудничества между Туркменистаном и МОТ на 2019-2021 годы.

Результатом партнерства Туркменистана и МОТ стало принятие в октябре 2018 года закона Туркменистана «О трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». Ратификация парламентом Туркменистана Конвенции 144 о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм была отмечена в качестве очевидного результата сотрудничества с социальными партнерами, сказано в информации.

Туркменистан входит в состав МОТ с 1994 года и ведет работу по реализации международных обязательств в рамках ратифицированных и нератифицированных конвенций МОТ путем развития национального законодательства.

Напомним, что в Туркменистане реализуется Программа совершенствования системы трудовой занятости и создания новых рабочих мест на 2015-2020 годы.

Планом, в частности, предусмотрены дальнейшее совершенствование законодательства о занятости населения в соответствии с требованиями норм международного права, разработка мер по внедрению правового обеспечения занятости лиц с инвалидностью, содействие повышению экономической активности молодежи, организации проведения курсов по повышению квалификации рабочих и переподготовки рабочего персонала, а также подготовка предложений по созданию новых производств, видов деятельности и рабочих мест.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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