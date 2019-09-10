Туркменистан утвердил свой состав экономической межправкомиссии с Азербайджаном

10 сентября 2019 12:21 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Утвержден состав межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента Туркменистана.

Отметим, что Туркменистан и Азербайджан, соседствующие на Каспии, заинтересованы в использовании альтернативных маршрутов по выводу своих энергоносителей в Европу.

Туркменистан является одним из ключевых игроков на энергетическом рынке Каспийского региона и Центральной Азии. Углеводородные ресурсы Туркменистана могут быть подключены к западному направлению через Каспий - благодаря строительству трубопровода - около 300 километров по дну моря к берегу Азербайджана, оттуда топливо может быть направлено в Турцию и далее в Европу. В качестве показательного примера взаимовыгодного сотрудничества можно назвать стабильную транспортировку в последние годы туркменской нефти через Азербайджан. Географическое положение двух государств также создаёт благоприятные предпосылки для эффективного соединения усилий в реализации проектов по формированию современных трансконтинентальных коммуникационных коридоров, связывающих Европу и Азию, обеспечивающих оптимально выгодные сухопутные и морские маршруты транспортировки грузов, и их интеграции в международную логистическую инфраструктуру, отмечало в своем комментарии госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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