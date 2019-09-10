Туркменистан принял участие во встречи в рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан принял участие в министерской встрече XIV сессии Конференции Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая состоялась в Нью-Дели (Индия), сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Мероприятие при участии более восьми тысяч делегатов из 160 стран, прошло под девизом «Инвестиции в землю: открывающиеся возможности». Представитель Туркменистана выступил с докладом о достижениях страны в борьбе с опустыниванием и деградацией земель, сказано в информации. В частности, была представлена инициатива Туркменистана о создании Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

"В ходе выступления были подчеркнуты усилия Туркменистана как страны-председателя Международного фонда по спасению Арала (МФСА), в деле улучшения экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря", - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что в Туркменистане пустыни занимают 80 процентов территории, а опустыниванию в разной степени подвержены как возделываемые, так и природные земли. В стране этими вопросами занимается Национальный институт пустынь, растительного и животного мира. Туркменистан одним из первых в 1996 году ратифицировал Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием, приступив через год к реализации национального плана действий, основные аспекты которого - рациональное использование пастбищ, развитие лесного хозяйства, закрепление и облесение подвижных песков, улучшение состояния орошаемых земель, прикладные исследования.

Страной накоплен уникальный в Центральной Азии опыт по предотвращению деградации земель и борьбе с опустыниванием, закреплению песков, изучении локальных условий пустыни после прокладки железных и автомобильных дорог и разработке природоохранных мероприятий при их строительстве и эксплуатации. В мониторинговых исследованиях широко применяются дистанционные методы и ГИС-технологии, используются космические снимки, получаемые со спутников. В работе по мониторингу процессов опустынивания особое внимание уделяется и региону, граничащему с Приаральем в контексте председательства страны в МФСА.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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