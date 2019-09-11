Спецпрограмма ООН для экономик Центральной Азии проведет в Ашхабаде ряд мероприятий

АШХАБАД/ Trend/ - Ряд мероприятий Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) запланировано провести в ноябре текущего года в Ашхабаде, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В этой связи в Женеве состоялась встреча послов стран СПЕКА с туркменской стороной для обсуждения вопросов, связанных с предстоящими мероприятиями организации в рамках председательства Туркменистана в этом году в экономическом форуме СПЕКА.

В частности, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Ольга Алгаерова обратила внимание на вопросы, связанные с созданием Фонда СПЕКА. Руководители подразделений ЕЭК ООН в своих выступлениях призвали принять активное участие в инициативах и проектах, осуществляемых как на региональном, так и на субрегиональном уровне, имея ввиду СПЕКА, в области окружающей среды, в вопросах транспорта, лесов, торговли, сказано в информации.

Отметим, что СПЕКА была учреждена в 1998 году Ташкентской декларацией, подписанной Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, а также исполнительными секретарями Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Позже к Программе присоединились Азербайджан, Афганистан и Туркменистан. В ходе сессий регулярно обсуждаются вопросы, связанные с улучшением коммуникационных возможностей в регионе СПЕКА, в том числе между Афганистаном и странами Центральной Азии. Известно, что создание качественной инфраструктуры положительно влияет на экономический рост, содействует расширению сферы торговли, оптимизирует использование природных ресурсов и снижает производственные и логистические издержки.

Вместе с тем, растущая значимость регионального сотрудничества влияет и на повышение конкурентоспособности стран в условиях быстро меняющихся глобальных процессов, отмечалось в сообщении СПЕКА.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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