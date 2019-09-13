Туркменистан утвердил свой состав экономической межправкомиссии с Кыргызстаном

13 сентября 2019 09:32 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Утверждён состав межправительственной туркмено-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству с туркменской стороны, сообщает Trend в пятницу ссылкой на обнародованное постановление президента Туркменистана.

Отметим, что Туркменистан и Кыргызстан обсуждают перспективы сотрудничества в области создания перерабатывающих предприятий. Сторонами достигнута договоренность о поддержке создания совместных предприятий, ориентированных на рынки Европейского союза, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китая.

Кыргызстан ведет также переговоры с государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана для поиска возможностей увеличения товарооборота. Туркменистан готов рассмотреть возможности совместной добычи и переработки полезных ископаемых в Кыргызстане.

Стороны обсуждают перспективы партнерства в сфере промышленности и транспорта. Кроме того, Кыргызстан обещал активизировать работу по вопросам строительства газопровода Туркменистан-Кыргызстан-Китай.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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