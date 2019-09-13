В Ашхабаде обсуждают Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве СНГ

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде сегодня проводится 83-е заседание Экономического совета СНГ, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Исполком СНГ.

В частности, предусмотрено согласование проекта Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ.

Кроме того, в широком формате состоится обсуждение проекта концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области цифрового развития общества.

Намечено подписание ряда документов государств-участников СНГ.

В их числе - Основные направления развития радионавигации на 2019–2024 годы; О реализации положений Договора о зоне свободной торговли; О подготовке к проведению переписей населения раунда 2020 года; О реализации программы по рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств; О выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны и другие.

Напомним, что Экономический совет СНГ был сформирован в апреле 1999 года. Основными функциями совета являются: разработка предложений о создании системы взаимных расчетов и платежей по торговым и др. операциям; создание правовых, экономических и организационных условий для перехода к более высоким ступеням экономического сотрудничества, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы и капиталов; содействие вхождению государств - участников СНГ в мировую хозяйственную систему.

Туркменистан в этом году председательствует в СНГ. Примечательно, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из соглашения о безвизовом режиме со странами СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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