Назначен посол Беларуси в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Туркменистане назначен Вячеслав Бескостый, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

Отметим, что в 2017 году взаимный товарооборот Туркменистана и Беларуси составил 65 миллионов, в 2018 году - 32,2 миллиона долларов.

Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию.

Межправсоглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между странами было подписано в 2014 году.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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