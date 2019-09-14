В Туркменистане реализуется программа ЕС по содействию управлению границами

АШХАБАД / Trend/ - В Ашхабаде состоялось очередное заседание Национальной координационной группы по реализации Программы Европейского Союза по содействию управлению границами в Центральной Азии (БОМКА-9), сообщает Trend со ссылкой на Государственную таможенную службу Туркменистана.

В заседании приняли участие основные партнеры Программы в Туркменистане - МИД, Государственная таможенная служба, Государственная пограничная служба, Государственная миграционная служба, министерство сельского хозяйства, а также представители посольств стран ЕС, аккредитованных в Туркменистане.

В сообщении также говорится, что в Гостаможне Туркменистана состоялась встреча с региональным руководителем БОМКА-9 Марисом Доминшем, главой таможенного компонента Программы Вигантасом Пайгозинасом и другими.

Отметим, что основная стратегия Программы БОМКА заключается в содействии стабильности и безопасности стран Центральной Азии посредством комплексного управления границами и регионального сотрудничества.

БОМКА также оказывает содействие странам Центральной Азии в их стремлении к региональному экономическому развитию и содействию торговле в Центральной Азии, с соседними странами и между странами Центральной Азии и странами-членами ЕС. Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном. Программа БОМКА начала свою деятельность в Центральной Азии в 2003 году.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.