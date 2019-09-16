Назначен посол Катара в Туркменистане

16 сентября 2019 09:46 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Катара в Туркменистане назначен Мубарак Абудулрахман Мубарак Аль Наср (Mubarak Abdulrahman Mubarak al-Nasr), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на обнародованное распоряжение эмира Катара.

Напомним, что Туркменистан заинтересован в участии крупных финансовых и инвестиционных структур Катара в реализации транснационального проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), строительство которого началось в декабре 2015 года.

Сырье планируется поставлять в ежегодном объеме до 33 миллиардов кубометров газа с месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

Примечательно, что между катарским Al Qamra Holding и правительством Туркменистана ранее был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам финансирования потенциальных проектов в Туркменистане.

Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана провел в связи с этим для делегации Катара во главе с руководителем Al Qamra Holding Хамадом Салехом Аль Камра презентацию крупных инвестиционных проектов, реализуемых в стране. Стороны уделили особое внимание расширению внутреннего рынка, внедрению инноваций и увеличению объёмов экспорта товаров. В числе основных векторов взаимодействия были названы топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационная сфера, химическая и медицинская промышленность.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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