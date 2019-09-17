На электростанциях Туркменистана используется технология GE

АШХАБАД /Trend/ - Технология, применяемая на электростанциях в Лебапском велаяте (области) Туркменистана, разработана американской «General Electric», сообщает Trend во вторник со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Оборудование было поставлено для газотурбинных электростанций «Лебап» мощностью 149,2 мегаватта в год в Чарджевском этрапе (районе) и "Ватан" мощностью 254 мегаватта в этрапе Довлетли.

Надлежащий контроль над работой суперсовременного оборудования и сложными технологическими процессами, а также управление осуществляются сменными диспетчерами с помощью компьютерной техники, сказано в статье.

Лебапский велаят развивается: здесь введены в строй цементный завод и горнорудный комбинат по производству калийных удобрений, реконструирован и технически переоснащён Йылгынагызский машинный канал с многочисленными подъёмами, освоены целинные земли и построен современный посёлок Гарлык.

Новые энергомощности позволяют увеличить экспорт электроэнергии в соседний Афганистан. С этой целью в 2015 году на юге Лебапа была введена в эксплуатацию крупнейшая в велаяте подстанция «Керки-500». Ранее в ближайшую афганскую провинцию Андхой по линии электропередачи в 62,7 километра подавались 110 киловольт. Теперь туда стабильно поступает электроэнергия с Марыйской электростанции значительно выше напряжением.

На территории Чарджевского этрапа начато строительство самой мощной в велаяте и третьей по счёту газотурбинной электростанции годовой мощностью 432 мегаватта. Соответствующий контракт заключён между госкорпорацией «Туркменэнерго» и «Sumitomo Corporation», которая планирует оснастить предприятие оборудованием из Японии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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