Сингапур предложил открыть в Туркменистане филиал своего вуза по менеджменту

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией во главе с президентом Сингапурского института развития менеджмента (The Management Development Institute of Singapore - MDIS) Эриком Куан Чун Хоком, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

MDIS предложил открыть свой филиал в Туркменистане, который будет способствовать наращиванию и углублению взаимодействия между странами, что способствует совершенствованию сферы образования и науки, говорится в сообщении.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы организации специальных учебных программ, круглых столов и телемостов, включая программы обмена студентами и преподавателями.

Напомним, что недавно в Сингапуре был подписан Меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным институтом экономики и управления и Сингапурским институтом развития менеджмента. MDIS был основан в 1956 году и предлагает академические программы бакалавриата и магистратуры бизнеса и менеджмента, инженерии, моды и дизайна, информационных технологий, медико-биологических наук, СМИ, психологии, управления гостиничным бизнесом и туризмом в сотрудничестве с известными университетами Австралии, Франции, Великобритании и США.

В сентябре 2008 MDIS открыл свой первый зарубежный филиал в Ташкенте (Узбекистан). На сегодняшний день в MDIS учатся 12,500 тысяч студентов из 72 стран мира.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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