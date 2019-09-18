Туркменистан нацелен на отказ от использования озоноразрушающих веществ

18 сентября 2019 10:39 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане предпринимаются комплексные шаги по поэтапному отказу от использования озоноразрушающих веществ (ОРВ), сообщает Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

Страна находится в режиме соблюдения Монреальского протокола: полностью выведены из употребления запланированные вещества и смеси по приложениям «А», «В» и «Е» Монреальского протокола: метил-бромид, четырёххлористый углерод, хлорфторуглерод, а использование фреона R-22 строго регламентировано.

С момента подписания Венской конвенции и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (1987 год), было принято пять поправок, говорится в статье. Туркменистан присоединился к четырём из них: Лондонской (1990), Копенгагенской (1992), Монреальской (1997) и Пекинской (1999).

В 2016 году была принята Кигалийская поправка, призванная ограничить использование нового поколения заменителей ОРВ - гидрофторуглеродов, которые оказались парниковыми газами. В конце прошлого года сообщалось, что в Туркменистане с 1995 года поэтапно выведены из обращения 99,95 процентов основных ОРВ.

Остающийся в контролируемом употреблении R-22 планируется вывести из обращения к 2040 году. Большинство ОРВ - это газы, активно способствующие глобальному потеплению. Эксперты отмечают, что сокращение выбросов ОРВ, привело к значительному снижению выбросов парниковых газов и, как следствие, сдерживанию процессов изменения климата.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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