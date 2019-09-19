В Туркменистане к своим обязанностям приступил новый посол Казахстана

19 сентября 2019 09:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял посла Казахстана Еркебулана Сапиева, сообщает Trend в четверг со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Дипломат вручил свои верительные грамоты

На встрече подчёркивалось, что соседние страны являются важными стратегическими партнёрами. В качестве примеров эффективного взаимодействия были названы реализованные крупные инфраструктурные проекты. В частности, подчёркивалось значение железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран.

В ряду перспективных направлений партнёрства собеседники определили торгово-экономическую сферу, транспортно-коммуникационный сектор, энергетику.

Отметим, что Ашхабад и Нур-Султан обсуждают развитие договорно-правовой базы, сотрудничество в газовой сфере, в области сельского хозяйства, транспорта, окружающей среды и рыбного хозяйства и в разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых.

Кроме того, Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. CNPC закупает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

Кроме того, в декабре 2014 года был завершен проект по строительству железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По предварительным расчетам, годовой объем перевозок в итоге может составить 10-12 миллионов тонн грузов.

По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу.

В 2016 году Казахстан присоединился к проекту транспортного коридора Средняя Азия - Ближний Восток (Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман). Новый коридор позволит странам Центральной Азии в перспективе связаться с портами Персидского и Оманского заливов оптимальным маршрутом.

На экспертном уровне изучаются возможности сотрудничества в областях таможенной деятельности, транспортных перевозок автомобильным, железнодорожным и морским транспортом и совместных инвестиций.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
КТК-Казахстан продлевает тендер на закупку стройматериалов
Тендеры 10:11
Туркменистан изучает опыт Бахрейна в создании е-правительства
Бизнес 10:03
ЕБРР и Туркменистан обсудили стратегию партнерства
Бизнес 09:33
В Туркменистане ввели в строй предприятие по выпуску декоративных изделий
Бизнес 09:26
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 09:03
В Акмолинской области Казахстана наладят переработку изношенных шин
Бизнес 18 сентября 16:54
Лента новостей
ЛУКОЙЛ Узбекистан привлечет работы по разработке месторождений
Тендеры 10:38
Турция наладит серийное производство буровых установок для прокладки тоннелей
Турция 10:37
МВФ завершил консультации с Азербайджаном по статье IV
Экономика 10:32
Турция создает военные базы на севере Сирии и Ирака – министр обороны
Турция 10:29
Беларусь и ООН обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом
Беларусь 10:27
В Турции сошел с рельсов скоростной поезд – есть погибшие
Турция 10:25
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
Энергетика 10:18
КТК-Казахстан продлевает тендер на закупку стройматериалов
Тендеры 10:11
В Баку будут отремонтированы 11 улиц, автодвижение ограничится (ФОТО)
Общество 10:10