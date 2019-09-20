В Туркменистане приступил к обязанностям генконсул Ирана

20 сентября 2019 13:35 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с новоназначенным генеральным консулом Ирана в туркменском городе Мары Расулом Джафари, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Ираном, говорится в сообщении.

Дипломаты говорили о политической, торгово-экономической и гуманитарной составляющей двусторонних связей. Была отмечена эффективность взаимодействия между Марыйским велаятом (области) Туркменистана и иранским велаятом Хорасан-е-Резави, в частности в торгово-экономической сфере и области предоставления консульских услуг.

Ранее сообщалось, что у провинции Хорасан, которая имеет с Туркменистаном 500-километровую совместную границу, имеются перспективы сотрудничества в железнодорожном транзите и экспортном секторе.

Отметим, что Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За последние годы реализован ряд крупных совместных проектов. Помимо пограничных газопроводов, совместными усилиями были построены плотина "Достлук" (Дружба) и транзитная железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран.

В Туркменистане, по состоянию на 1 февраля 2018 года, с участием иранских компаний были зарегистрированы 89 инвестиционных проектов, общая стоимость которых равна 1310,95 миллиона долларов США, 0,8 миллиона евро и 0,81 миллиона туркменских манатов.

Согласно данным министерства финансов и экономики Туркменистана, в стране зарегистрированы 142 предприятия с участием иранского капитала, включая товарищества с ограниченной ответственностью, дочерние предприятия, представительства, филиалы.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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