В гражданство Туркменистана приняты 863 человека

21 сентября 2019 09:57 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В гражданство Туркменистана приняты 863 человека, постоянно проживающие на территории страны и не имеющие гражданства, сообщает Trend в субботу со ссылкой на обнародованный указ главы государства.

Согласно документу, МИД, МВД, Государственной миграционной службе и другим ведомствам предписано продолжить работу по оформлению документов лиц без гражданства, желающих стать гражданами Туркменистана, с последующим внесением предложений на рассмотрение главы государства.

Отметим, что в ноябре 2014 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) утвердило глобальный план действий по искоренению безгражданства на период 2014-2024 годов, который был закреплен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. В период 2011-2018 годов в гражданство Туркменистана были приняты 8 880 человек.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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