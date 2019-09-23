В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений Туркменистана

23 сентября 2019 11:01 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений Туркменистана, традиционно проводимая в преддверии Дня независимости страны (27 сентября), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на организатора мероприятия - торгово-промышленную палату Туркменистана.

В выставке принимают участие представители структурных подразделений государственного сектора экономики и предприятия местного частного бизнеса.

На выставке представлены такие разделы, как энергетика, промышленность, нефтегазовый комплекс, стройиндустрия, транспорт, связь, текстильная промышленность, химическая отрасль, агропромышленный комплекс, медицинская промышленность.

Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе экспортирует его в Китай и Россию.

Ашхабад ищет новые экспортные маршруты газа и одновременно проводит масштабную диверсификацию экономики. На данном этапе продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развиваются нефте- и газохимическая отрасли, промышленность по производству строительных материалов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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