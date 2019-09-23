В Туркменистане откроют учебный центр мореходства

23 сентября 2019 14:55 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился принять меры по повышению квалификации специалистов морского профиля и созданию учебного центра мореходства, сообщает Trend со ссылкой на газету "Ватан".

Данный вопрос затрагивался на заседании правительства. Глава государства подчеркнул также необходимость развития сотрудничества в регионе Каспийского моря и проведения морских научных исследований.

Отметим, что модернизированные крупнотоннажные суда туркменского торгового флота активно участвуют во фрахтовых грузоперевозках на Каспии, обслуживая международные трассы из порта Туркменбаши. В этой сфере ведутся работы по укреплению материально-технической базы морского флота. Туркменистан на Каспии граничит с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном и регулярно проводит показательные тактические учения на море с участием подразделений военных и правоохранительных органов страны.

Отметим, что в 2015 году было создано акционерное общество "Морской торговый флот Туркменистана". В собственности компании - семь танкеров перевозящих нефть и нефтепродукты, четыре судна-сухогруза, два пассажирских парома и два буксирно-транспортных суда.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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