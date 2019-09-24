В Туркменистане ко Дню независимости приурочен массовый акт помилования

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал по случаю 28-й годовщины независимости страны (27 сентября) указ о помиловании осуждённых лиц, сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменское правительство.

Согласно документу, 868 граждан страны освобождаются от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности.

В ходе рабочего совещания глава государства подчеркнул, что традиционно, в канун больших государственных праздников проводятся благородные акции помилования осуждённых лиц, искренне раскаявшихся в своих деяниях и готовых начать новую жизнь.

"Руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, мы систематически освобождаем от наказания граждан, совершивших преступления", - приводятся в информации госагентства "Туркмен довлет хабарлары" слова президента страны.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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